Hollande waarschuwt Trump voor isolationisme

De Franse president Francois Hollande heeft zaterdagavond in een telefoongesprek zijn Amerikaanse collega Donald Trump gewaarschuwd voor ‘isolationisme’. Hij riep hem ook op het principe van vluchtelingenopvang te respecteren.

In het telefoongesprek, dat er kwam op initiatief van Trump, waarschuwde Hollande ‘voor de economische en politieke gevolgen van een protectionistische benadering’. ‘In een instabiele en onzekere wereld, is terugplooien op jezelf een hopeloze reactie’, aldus Hollande aan Trump.

Hij herinnerde de Republikein er ook aan dat democratieën maar verdedigd kunnen worden als de basisbeginselen gerespecteerd worden, zoals het verwelkomen van vluchtelingen.

Dat laatste was een antwoord op het decreet dat Trump vrijdag ondertekende, dat de immigratie en opvang van vluchtelingen uit bepaalde moslimlanden in de VS beperkt.

Wat de oorlog in Syrië betreft, zei Hollande dat een oplossing hiervoor enkel onder de vlag van de Verenigde Naties kan. ‘Een andere oplossing zou niet duurzaam of geloofwaardig zijn’, aldus de Franse president. Inzake Iran vroeg hij Trump de nucleaire deal strikt na te leven en uit te voeren.

‘Europa moet Trump van antwoord dienen’

Ook de relaties met Rusland en de sancties tegen het land kwamen aan bod. Hollande drukte Trump op het hart dat de sancties niet opgeheven kunnen worden, vooraleer de situatie in het oosten van het land geregeld is door de volledige uitvoering van de Minsk-akkoorden.

Tot slot wees Hollande op het belang van de uitvoering van het verdrag van Parijs over de klimaatopwarming, waaruit Trump zich wil terugtrekken.

Eerder op de dag zei Hollande op de top van de zuidelijke EU-landen in Lissabon dat ‘Europa Trump van antwoord moet dienen’. Het klonk dat er gereageerd moet worden als hij de Brexit prijst, het Parijse klimaatakkoord in vraag stelt, de opvang van vluchtelingen weigert of protectionistische maatregelen aankondigt, die niet alleen de EU maar de grootste economieën ter wereld kunnen destabiliseren.