Waasland-Beveren en Westerlo delen de punten

Waasland-Beveren en Westerlo hebben 0-0 gelijk gespeeld in een teleurstellende wedstrijd. Beide ploegen schieten helemaal niets op met een punt, en blijven zo onderin hangen. Westerlo staat voorlaatste, Waasland-Beveren staat één plaatsje hoger. Moeskroen kan tot op één puntje naderen van Westerlo als het zondag wint van Eupen. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

Bij Waasland-Beveren begon ‘nieuwe’ speler Steeven Langil op de bank. De aanvaller wordt gehuurd van Legia Warschau en zou zeker invallen, zo liet trainer Cedomir Janevski voor aanvang weten. Zinho Gano stond in de punt en moest voor de doelpunten zorgen. Bij Westerlo begon Club-huurling Carlos Strandberg opnieuw op de bank, hij maakte al indruk tegen Anderlecht en KV Mechelen.

Langil niet fit

Een flauwe eerste helft kon de aanwezige toeschouwers niet echt warm houden. Waasland-Beveren begon goed aan de wedstrijd, maar veel kansen leverde dat niet op voor de Waaslanders in het openingskwartier. Westerlo-doelman Van Langendonck hield de beste poging, een kopbal van Boljevic, uit zijn netten. Westerlo kon daar weinig tegenover zetten, en slikte na een halfuur bijna de 1-0.

Jens Cools leek de 1-0 binnen te koppen, maar Van Langendonck kreeg op de lijn hulp van Robin Henkens. Hij behoedde Westerlo van de achterstand, en kreeg meteen daarna zelfs de kans om zelf te scoren. Na een rommelige fase nam hij de bal in één tijd met de linker, het leer zoefde maar een half metertje over het doel van Goblet.

Na 45 minuten stond het dan ook nog 0-0. Waasland-Beveren vatte de tweede helft aan zoals de eerste, en bleef ook in de tweede helft de betere ploeg. Het doelpunt bleef echter uit, dus gooide Beveren-coach Cedomir Janevski Steeven Langil in de strijd. Hij toonde zich echter nog ver van zijn beste vorm en kon nooit echt overtuigen. Nog werk aan de winkel dus voor Langil en Waasland-Beveren, dat de bal maar niet voorbij Van Langendonck kreeg.

Waasland-Beveren faalt in afwerking

Invaller Cherif Ndiaye kreeg nog de 1-0 op een presenteerblaadje na een zeldzame goede actie van Langil, maar miste onbegrijpelijk op twee meter van het Westelse doel. De invaller stond echter ook offside, dus een eventueel doelpunt zou afgekeurd worden. Westerlo wist echter dat het nog niet uitgeteld was, en dus gooide Jacky Mathijssen nog Carlos Strandberg in de strijd. Westerlo raakte echter niet meer voor het Beverse doel, dus was de 0-0 eindstand een billijk resultaat.

Beide ploegen schieten wel niets op met het punt. Westerlo pakt wel weer een puntje en boekt zo acht op vijftien, maar de kloof op rode lantaarn Moeskroen blijft maar vier punten. De Henegouwers kunnen zondag tot op één puntje komen. Waasland-Beveren staat één plaatsje hoger met één puntje meer dan Westerlo.