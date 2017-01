Spel stilgelegd in Mechelen-Genk voor eerbetoon aan mevrouw Buffel

Stephanie De Buysser, de wederhelft van Thomas Buffel, verloor eerder deze week de strijd tegen darmkanker. De aanvoerder van Genk is er logischerwijze niet bij voor het duel tegen KV Mechelen, maar iedereen zat met zijn of haar gedachten bij Buffel en zijn echtgenote. Een pakkende minuut stilte voor aanvang van de partij was dan ook het gevolg.

In de 19e minuut vond er een tweede eerbetoon plaats. Coosemans had de bal en deed teken om het even rustig aan te doen. Het spel lag nadien een minuut stil, om te applaudisseren uit respect voor Buffel en Stephanie.

Indrukwekkende minuut stilte voor Stephanie, de veel te vroeg overleden echtgenote van onze kapitein Thomas... https://t.co/tfilQFsmfj — KRC Genk (@KRCGenkofficial) 28 januari 2017