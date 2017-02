Melania Trump op cover Vanity Fair Mexico

De kersverse first lady Melania Trump (46) prijkt in februari op de cover van de Mexicaanse Vanity Fair en ‘eet’ diamanten. Velen vinden de foto ongepast en uiten hun ongenoegen via de sociale media.

Op de bewuste cover draait Melania diamanten juwelen rond haar vork alsof het spaghettislierten zijn. De cover straalt rijkdom uit en dat zint veel Mexicanen niet omdat een groot deel van de bevolking in hun land in armoede leeft. Daarbij komt het feit dat haar man Donald Trump tijdens zijn eerste week als Amerikaans president getekend heeft om de veelbesproken muur te bouwen tussen Mexico en de Verenigde Staten. Er is grote spanning is tussen de landen omdat Trum wil dat Mexico de bouw van de muur volledig financiert.

Foto: Vanity Fair

“Bedankt Vanity Fair om Melania Trump op de cover te zetten. Dit is een goed voorbeeld van de empathie, het patriottisme en de intelligentie van jullie redacteurs”, schreef de bekende Mexicaanse schrijfster en activiste Denise Dresser cynisch op Twitter.

Het bijhorende interview in het modeblad gaat over de Sloveense roots van Melania en haar relatie met Trump, maar het is niet nieuw. Het verscheen in april vorig jaar al in het Amerikaanse blad GQ, een onderdeel van dezelfde mediagroep. Ook de foto is oud. Hij werd in 2011 gemaakt om de juwelenlijn van mevrouw Trump te promoten.