Thorgan Hazard wint na knappe ommekeer, Bayern zegeviert na heerlijke vrije trap

Borussia Mönchengladbach heeft zaterdagavond met 2-3 gewonnen op bezoek bij Bayer Leverkusen op de achttiende speeldag van de Duitse Bundesliga. Thorgan Hazard en co stonden bij de rust 2-0 in het krijt, maar kon de scheve situatie nog helemaal rechtzetten in de tweede helft. Bayern won met 1-2 op het veld van Werder Bremen na een heerlijke vrije trap van David Alaba.

Leverkusen - Borussia Mönchengladbach: 2-3

Mönchengladbach-coach Dieter Hecking had voor Thorgan Hazard een basisplaats op de linkerflank in petto voor de wedstrijd in en tegen Leverkusen. De eerste helft verliep niet goed voor Hazard en co, want bij de rust stond het 2-0 voor Leverkusen na doelpunten van Jonathan Tah (31.) en Javier ‘Chicarito’ Hernandez (34.). Mönchengladbach kwam goed uit de kleedkamers en Hazard kon ei zo na de aansluitingstreffer op het bord zetten.

Die aansluitingstreffer kwam er toch in de 52e minuut toen Gladbach-aanvoerder Lars Stindl de bal geweldig op de slof nam en voorbij Leverkusen-doelman Bernd Leno in doel zag gaan. Amper zes minuten later was het opnieuw Stindl die op de juiste plaats stond om de gelijkmaker in doel te koppen. Hazard werd vervolgens in de 70e minuut naar de kant gehaald en een minuut later was het de Braziliaanse spits Raffael die de remonte van Mönchengladbach compleet maakte. Drie broodnodige punten voor Mönchengladbach, dat zo verder wegsluipt van de degradatieplaatsen.

Werder Bremen - Bayern München: 1-2

De leider in de Bundesliga heeft zich niet laten verrassen. Op bezoek bij Werder Bremen zette Arjen Robben na een half uur zijn team op voorsprong. Het leek het enige doelpunt van de eerste helft te worden, maar dat was buiten Alaba gerekend. De linksachter zette zich in de blessuretijd achter een vrije trap. De Oostenrijker krulde het leer prachtig in de korte bovenhoek en verdubbelde zo de voorsprong.

Na de pauze werd het snel terug spannend. Max Kruse milderde tot 1-2. Werder ging op zoek naar een punt, maar Bayern hield stand. De landskampioen blijft zo leider, met drie punten meer dan revelatie RB Leipzig.

De twee revelaties van dit seizoen stonde zaterdag tegenover elkaar. Leipzig draait nog steeds mee bovenaan het klassement, Hoffenheim was nog steeds ongeslagen stond vierde op respectabele afstand. Het matchbegin was echter voor de bezoekers. Amiri opende na achttien minuten de score na een geweldige aanval.

Leipzig kon echter gelijkmaken voor de rust. Werner - alweer hij - zorgde voor de 1-1 ruststand. Op het uur kregen de ambities van Hoffenheim een flinke knauw. Wagner pakte rechtstreeks rood, de bezoekers met tien man verder. Een kwartier voor tijd was er dan de winnende treffer van Sabbitzer. Leipzig blijft zo in het spoor van Bayern.

