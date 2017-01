Gehavend Okapi Aalstar ontvangt leider Oostende

De zestiende speeldag van de EuroMillions League brengt vandaag en morgen nog drie interessante wedstrijden. Een gehavend Okapi Aalstar ontvangt vanavond in het Forum en in een altijd pikant duel leider Oostende.

Okapi Aalstar mist het Amerikaanse duo Vernon Taylor en Yunio Barrueta. Beiden liggen nog een tijdje in de lappenmand met een voetblessure. De Ajuinen willen in de eerste thuiswedstrijd van 2017 tegen de kustploeg toch op zoek gaan naar een stunt. Leuven Bears ontvangt in de Sportoase Charleroi. Met de nieuwe coach Ferried Naciri gaan de Leuvenaars op zoek naar een drie op drie. Bij de Spirous viert de Servische center Ivan Radenovic zijn debuut. Brussels, zonder Guy Muya (voet), ontvangt zondagnamiddag Antwerp Giants. Bij de Giants is Christophe Beghin (rug) onzeker. Vrijdagavond opende Limburg United na een thriller de zestiende speeldag met een nipte 85-84 overwinning versus Kangoeroes Willebroek. Rode lantaarn Luik zorgde voor de verrassing door met 81-68 te winnen van Bergen (cpm)

Programma: zaterdag 20.30 Okapi Aalstar-Oostende; Leuven Bears-Charleroi; zondag 15.00 Brussels-Antwerp Giants