Zanger van ‘2 Belgen’ overleden

Muzikant Rembert De Smet is overleden, zo meldt Het Nieuwsblad zaterdag op gezag van de familie. Hij is vooral bekend van 2 Belgen, waarmee hij in de jaren tachtig hits had als ‘Lena’ en ‘Operation Coup de Poing’. Hij werd 63 jaar.

Volgens Het Nieuwsblad had hij nog maar zes weken geleden te horen gekregen dat hij kanker had.

Rembert De Smet mag gerust een belpop-legende genoemd worden. Met 2 Belgen tekende hij voor ‘Opération Coup de Poing’ en ‘Lena’, twee nummers die in het muzikale geheugen van elke Belgische popliefhebber gegrift staan en nog regelmatig voorbijkomen op de radio. Ook ‘Queen of Mine’ van medio jaren 80 was een grote hit.

De Smet mag zich ook één van de pioniers van de new beat noemen. Hij werkte onder meer samen met het Praga Khan van Maurice Engelen. De voorbije jaren was hij nog actief met Esta Loco, een flamenco-popgroep.

De Smet kwam uit Gent, een grote liefde van hem. Hij was één van de bezielers van de Walter De Buck-band.