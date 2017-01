Jean-Pierre Van Rossem vraagt euthanasie aan

Jean-Pierre Van Rossem (72) , een van de meest flamboyante Belgische figuren van de jaren tachtig en negentig, heeft euthanasie aangevraagd. ‘Voor het einde van het jaar is het genoeg geweest’, zegt hij in een interview met YouTuber Bert De Clercq.

Cultfiguur Jean-Pierre Van Rossem werd in de jaren 90 vooral bekend bij het grote publiek met zijn libertijnse partij ROSSEM. Ook kwam hij in opspraak met zijn beleggingsbedrijf Moneytron, waarmee hij miljarden doorsluisde naar Zwitserse bankrekeningen en het criminele circuit. Hij was ook eigenaar van het Formule 1-team Onyx.

Van Rossem maakt meteen duidelijk dat het voor hem allemaal genoeg geweest is. ‘Ik heb een heel bewogen leven gehad, maar ik beschouw het als voltooid. Al wat nu nog komt interesseert me niet meer.’

Hij vindt dat iedereen het recht heeft om uit het leven te stappen. ‘Ik heb zelf ook een aanvraag gedaan voor euthanasie. Ik voel dat mijn scherpte weg is, dat ik aan het aftakelen ben. Ik ben opgeleefd en wil zelf kunnen beslissen wanneer ik uit het leven stap. En ik zou toch graag voor het eind van het jaar kunnen zeggen: ‘Nu is het genoeg geweest.’

Huwelijksfatsoen

Het 72-jarige fenomeen kijkt terug op een exuberant leven. ‘Ik heb de mooiste vrouwen en de mooiste auto’s gehad. Ik bezat 891 miljoen dollar op mijn toppunt, die ik allemaal verloren heb door tegen mijn eigen systeem te gokken. Er zit iets autodestructief in mij. Ik had een minimum aan huwelijksfatsoen moeten hebben. Ik werd vlug verliefd op mooie vrouwen, maar de volgende dag was dat dan weer over. En zo heb ik helaas veel te lang geleefd.’

“Mooier dan het mooiste orgasme”

‘Als ik heroïne spoot, voelde dat als een soort van doodservaring. Ik zag telkens een enorm licht aan het einde van de tunnel. Dat was nog mooier dan het mooiste orgasme, een soort verlangen naar de dood. Ik woog op dat moment nog maar 32 kilo. Al degenen met wie ik toen heroïne spoot, zijn ondertussen wel dood.’

Zijn laatste woorden

Op de vraag of Van Rossem nog laatste woorden heeft, richt de man zich tot zijn twee zonen. ‘De oudste zal er niet om geven, de jongste heel zeker, ik moet het nog met hem bespreken. Ik hoop dat ze het zullen begrijpen. Op een bepaald moment is het gewoon op. Je blijft toch ook niet rijden met een oude auto die uiteen rammelt van de roest?’