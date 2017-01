Trump schorst vluchtelingenprogramma voor 120 dagen op

Het decreet dat de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag ondertekende om radicaalislamitische terroristen te weren, voorziet in de opschorting van het Amerikaanse vluchtelingenprogramma voor 120 dagen.

Trump gaf zijn minister van Buitenlandse Zaken vrijdag de opdracht om het Amerikaanse vluchtelingenprogramma, dat in 1980 werd gecreëerd, gedurende de schorsingsperiode te herzien.

Syriërs kunnen de VS niet meer binnenkomen, omdat dit “schadelijk” is voor de belangen van de Verenigde Staten.

De opschorting blijft doorgaan tot het Amerikaanse vluchtelingenprogramma aangepast is, zo staat in het decreet. Vluchtelingen die al een procedure hebben lopen, kunnen toegelaten worden als ze de herziene procedures doorlopen.

Daarnaast worden drie maanden geen inwoners van zeven moslimlanden toegelaten. Het gaat om Irak, Iran, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen.

Wanneer de 120 dagen erop zitten zal het vluchtelingenprogramma beperkt weer opgestart worden. Dat kan wel enkel als de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Veiligheid de procedures voor het toelaten van vluchtelingen “voldoende achten om de veiligheid en de welvaart van de Verenigde Staten te verzekeren”.

Trump ondertekende het decreet vrijdag in het Pentagon, na de eedaflegging van James Mattis als de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie. Hij zei dat het radicaalislamitische terroristen moet beletten de VS binnen te komen.

“Ik voer nieuwe doorlichtingsmaatregelen in om radicaalislamitische terroristen uit de Verenigde Staten van Amerika te houden”, zei Trump. “We willen hen hier niet. We willen er zeker van zijn dat we de bedreigingen die onze soldaten in het buitenland bestrijden niet ons land binnenlaten.”

Trump tekende vrijdag ook nog een tweede decreet dat voorziet in de heropbouw van het Amerikaanse leger.