Vijf gewonden bij hotelbrand in Antwerpen

In Antwerpen is zaterdagmorgen brand uitgebroken in hotel ‘City Apartments’ aan de Van Stralenstraat. Vijf personen zijn daarbij gewond geraakt. “Twee van hen verkeren in kritieke toestand, de drie anderen liepen een lichte rookintoxicatie op”, zegt rampencoördinator Bart Bruelemans van de stad Antwerpen.

De brand brak rond 6 uur uit in een appartement (het hotel is onderverdeeld in verschillende appartementen, nvdr) op de derde verdieping. Het vuur ging vanzelf weer uit, maar bracht een flinke rookontwikkeling met zich mee.

Het hotel werd geëvacueerd en het medisch interventieplan trad in werking. De hotelgasten die niet gewond raakten, werden buiten opgevangen in een bus. Wanneer de brandweer klaar is met het ventileren van het hotel, mogen de gasten terugkeren. “Alleen de appartementen op de derde verdieping zijn tijdelijk onbewoonbaar. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend”, zegt Bart Bruelemans.