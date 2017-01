Vicepresident op anti-abortusmars: ‘Leven wint weer in Amerika’

In Washington is de jaarlijkse March for Life-mars begonnen, een optocht van tegenstanders van abortus. Een opvallende aanwezig is de Amerikaanse vicepresident Mike Pence.

Mike Pence is de eerste vicepresident of president in de Amerikaanse geschiedenis die de mars bijwoont. Wel hebben Ronald Reagan en George W. Bush in het verleden de manifestanten via de telefoon aangesproken.

In een toespraak op de National Mall zei hij dat de strijd tegen het abortusrecht, in de Amerikaanse wet gebeiteld sinds 1973, op een ‘historisch keerpunt’ staat.

Hij zei: ‘Leven wint weer in Amerika.’

Foto: AFP

De mars volgt een week nadat zo’n 500.000 mensen voor vrouwenrechten op straat kwamen op de Women’s March, onder wie veel voorstanders van het recht op abortus.

Met de verkiezingsoverwinning van Trump en de Republikeinse meerderheid in het Congres bestaat de kans dat het recht op abortus in de VS wordt verstrengd.

Als extra troef heeft Trump nog de negende rechter die hij moet voordragen voor de hoogste rechterlijke macht, het federale Supreme Court. Die kandidaat wordt wellicht een tegenstander van abortus.