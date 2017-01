Nieuwe sporthal Lucernacollege ingehuldigd

Het Lucernacollege in Anderlecht heeft vrijdagavond zijn nieuwe sporthal ingehuldigd in aanwezigheid van Vlaams minister-president Geert Bourgeois. De school kon de sporthal bouwen dankzij een subsidie van 7 miljoen euro van de Vlaamse regering. Ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie investeerde in de nieuwbouw.

Na de bouw van de sporthal krijgt het Lucernacollege binnenkort ook nog een subsidie voor de bouw van een lift in de basisschool. Dat kondigde minister-president Bourgeois aan in zijn toespraak. Tegelijkertijd benadrukte hij nogmaals dat Vlaanderen Brussel niet vergeet.

‘We hebben met de Vlaamse regering bijkomende middelen van 140 miljoen euro vrijgemaakt voor het creëren van bijkomende capaciteit’, aldus Bourgeois. ‘Volgens de Brusselnorm moet Vlaanderen 5 procent van haar gemeenschapsmiddelen in Brussel investeren. Maar in dit geval was het niet 5, niet 10, niet 20, maar 30 procent.’

Het Nederlandstalige onderwijs is enorm populair in Brussel, ongeacht de thuistaal van het kind. Zo komt slechts een kwart van de leerlingen uit een homogeen Nederlandstalig gezin. De keuze van de ouders voor de Nederlandstalige scholen speelt dus ook een rol. De minister-president deed daarom een oproep aan de ouders om hun verantwoordelijkheid te blijven nemen.

‘De ouderlijke verantwoordelijkheid speelt ook, want er is een wisselwerking nodig tussen het onderwijs en de ouders. Zo kunnen we hen opvoeden tot actieve burgers en komen we tot een samenleving zonder racisme en discriminatie. Eentje met één gemeenschappelijke taal, het Nederlands.’