Britse premier: 'Trump staat volledig achter Navo'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Britse premier Theresa May op het Witte Huis ontvangen. Na een gesprek bevestigden beiden hun engagement tegenover de Navo.

May is de eerste buitenlandse regeringsleider die een officieel bezoek bracht aan president Trump. Ze hebben ongeveer een uur samengezeten. Daarna benadrukten ze op een persconferentie hoe belangrijk de relatie tussen beide landen is.

De Britse premier zei dat de Queen de Amerikaanse president heeft uitgenodigd in het Verenigd Koninkrijk. 'Ik ben verheugd dat hij de uitnodiging heeft aanvaard', zei ze.

Volgens May staat Trump honderd procent achter de Navo, en ze zal de Europese partners aanmoedigen om 2 procent van hun BBP bij te dragen aan defensie zodat de lasten beter verdeeld zijn. Iets waar Trump in het verleden verschillende keren op heeft gehamerd. Over handel zei de Britse premier dat een handelsakkoord in het belang van beide landen zal zijn.

Een opvallend moment: voor de ontmoeting poseerden beide regeringsleiders voor een buste van de Britse ex-premier Winston Churchill die de vorige Amerikaanse president Barack Obama uit het Oval Office had laten halen. Trump liet het beeld terugzetten. 'Dit is het origineel', zei hij. 'Het is een hele eer om Winston Churchill terug te hebben.'

Voor de ontmoeting legde May een krans neer voor de onbekende soldaat op het Arlington National Cemetery.

Foto: EPA

De premier verklaarde eerder dat de VS en het Verenigd Koninkrijk de verantwoordelijkheid dragen om hun ‘speciale relatie’ te vernieuwen, en opnieuw samen de rol van leider zouden kunnen opnemen. Ze riep de VS ook op om ‘hun rol op te nemen’ in internationale instellingen. Zo reageerde ze op de kritiek van president Trump dat de VS op een disproportionele manier bijdragen aan de internationale organisaties.