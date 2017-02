Theresa May is niet Teresa May

De Britse pers maakt zich vrijdag vrolijk om een spelfout van het Witte Huis in de officiële persbriefing naar aanleiding van het bezoek van premier Theresa May. In de memo wordt haar voornaam zonder ‘h’ gespeld, genoeg om de Britten te doen suggereren dat president Donald Trump misschien dacht dat hij een pornoster zou gaan ontmoeten. Teresa May is immers een gepensioneerd Brits glamourmodel en actrice in erotische films.

De memo van het Witte Huis spelt de naam van Theresa May maar liefst drie keer zonder ‘h’. Een ongelukkig toeval, want de Twitteraccount @RealTeresaMay behoort toe aan een gepensioneerd Brits glamourmodel en pornoactrice, die bizar genoeg ooit de hoofdrol speelde in de film ‘Whitehouse: The Sex Video’.

WH: Pres. Trump holds joint press conference with UK PM "Teresa May" at 1:00 pm ET - misspelling her name 3x on the guidance just sent out — Jared Rizzi (@JaredRizzi) 27 januari 2017

De Britse premier wordt later vandaag het eerste buitenlandse staatshoofd dat door president Trump wordt ontvangen op het Witte Huis.

May kondigde al aan dat ze de ‘speciale relatie’ tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk wil vernieuwen. Verschillende Britse politici hebben hun bezorgdheid daarover al geuit, omdat ze vrezen dat May niet krachtig genoeg zal reageren op de controversiële voorstellen van het Amerikaanse staatshoofd over zaken als foltering of klimaatverandering.