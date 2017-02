Steenmarter die CERN platlegde is nu een museumstuk

Een steenmarter die door een stroomstoot aan haar einde kwam bij een deeltjesversneller van het Europees Centrum voor Nucleair Onderzoek CERN is de nieuwste aanwinst van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

De marter legde de deeltjesversneller bij Genève in november 2016 een dag plat door haar geknaag en moest dat met de dood bekopen. Hij werd geëlektrocuteerd.

Het verschroeide lichaampje is nu geprepareerd en toegevoegd aan de collectie van ‘dode dieren met een verhaal’.

De opgezette marter verkeert nu in het gezelschap van andere dieren die aan hun eind kwamen door botsingen met de mensheid. Bijvoorbeeld de McFlurry-egel, die stierf doordat hij met zijn kop in een beker kwam vast te zitten, en de beroemde Domino-mus die in Leeuwarden werd afgeschoten omdat hij het evenement Domino Day 2005 in gevaar dreigde te brengen.

Eigenlijk had curator Kees Moeliker zijn zinnen gezet op een soortgenoot van de nu bemachtigde steenmarter, die in april vorig jaar de deeltjesversneller een week lang platlegde door kortsluiting te veroorzaken en dat eveneens met de dood moest bekopen. Maar het kadaver van dat dier was al door de bedrijfsbrandweer vernietigd.