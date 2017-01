De kerk loopt verder leeg

Nog maar zes procent van de Vlamingen gaat elke week naar de kerk. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de KU Leuven. In tien jaar tijd is het aantal vaste kerkgangers gehalveerd.

Bijna de helft van de Vlamingen (45 procent) gaat enkel nog naar de kerk voor een doop, een huwelijk of een begrafenis. Met andere woorden: enkel bij familiale of sociale verplichtingen.

Het aantal kerkgangers dat elke week naar de mis gaat, is geslonken tot zes procent. Dat bevestigt Jaak Billiet, professor emeritus van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KU Leuven).

‘In 2005 was dat aantal vaste kerkgangers nog goed voor 12 procent, in 1996 nog voor 20 procent. Voorts is er nog een groep die af en toe naar de kerk gaat. Hun aantal schommelt rond 11 procent,’ aldus Billiet.

Vandaag is de gemiddelde leeftijd van de groep die regelmatig naar de kerk gaat (kerks Katholiek/Christen) 70 jaar. Slechts twee procent van die groep is jonger dan 34 jaar.

Een belangrijke slotbeschouwing in het onderzoek leest als volgt: ‘Een schijnbaar heel eenvoudige vraag als ‘Hoeveel katholieken zijn er in België/Vlaanderen?’ is niet eenvoudig te beantwoorden. Elk cijfer moet geïnterpreteerd worden in het licht van de keuze en de verwoording van de vragen.’

De analyse naar het kerkbezoek in Vlaanderen kadert in een boek dat de belangrijkste peilingen bundelt van de voorbije twintig jaar naar de waarden en overtuigingen van de Vlamingen. Het boek ‘Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen’ wordt op januari voorgesteld op een studiedag.