Turkse verbindingsofficier: 'Ik heb volgens het boekje gehandeld'

Sébastien Joris, de verbindingsofficier van de federale politie in Turkije, heeft voor het eerst en plein public getuigd over zijn rol ten tijde van de uitzetting van de latere zelfmoordterrorist Ibrahim El Bakraoui. 'In eer en geweten ben ik ervan overtuigd dat ik gedaan heb wat ik moest doen, ik heb het dossier behandeld zoals het hoort', aldus Joris in de parlementaire onderzoekscommissie 22/3. Volgens zijn overste Peter De Buysscher is er een groot probleem op het vlak van samenwerking met de Turken.

Amper drie dagen na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek wees minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) Joris als zondebok aan. Hij zou niet snel en adequaat genoeg gereageerd hebben in de zomer van 2015, toen Ibrahim El Bakraoui opgepakt werd in de Turks-Syrische grensstad Gaziantep, waardoor de man tussen de mazen van het net glipte. ' Hier heeft geen dienst, geen directie, geen politieapparaat, maar wel één persoon uit het politieapparaat geblunderd ', verklaarde Jambon op 25 maart in het parlement. Vandaag blijkt uit het feitelijke relaas van de verbindingsofficier in Turkijeen zijn overste Peter De Buysscher dat Jambon op zijn minst te snel en in weinig voorzichtige bewoordingen de politieambtenaar beschuldigde.

Vakantie of niet, geen verschil

Sébastien Joris was met vakantie tijdens de bewuste periode, toen het nieuws over de arrestatie en vervolgens de uitzetting van El Bakraoui naar Nederland binnenliep. 'Maar zelfs als het niet tijdens mijn vakantie gebeurd was, zou dat geen verschil gemaakt hebben', benadrukte hij. 'Verbindingsofficieren werken door, ook tijdens mijn verlof hield ik mijn mailbox in de gaten. De zaak-El Bakraoui leek onder controle van de Turken, en bovendien was het geen urgente zaak.' Ook als hij vroeger geïnformeerd zou geweest zijn over de arrestatie en gerechtelijke antecedenten van de (latere) terrorist, zou dat geen verschil gemaakt hebben.

'Het is zeer moeilijk werken met de Turkse autoriteiten', zei ook Joris' overste Peter De Buysscher. 'Zij weigeren het officiële, elektronische Interpolkanaal te gebruiken, en dat heeft zo zijn gevolgen. Van de 35 uitzettingen waarover ze ons hebben ingelicht, waren we in 21 gevallen te laat op de hoogte. Volgens de Turken zijn uitzettingen geen politionele maar consulaire zaken, en dus willen ze enkel werken met de ambassade.'

De verbindingsofficier kon niet meer doen dan wat hij gedaan heeft, zo luidde de conclusie. 'Hij heeft volgens het boekje gehandeld, alle omstandigheden in acht genomen valt hem niets te verwijten.'

Vergadering van 23 maart

De Buysscher kwam ook uitgebreid terug op de vergadering op het kabinet-Jambon, daags na de aanslagen. Bij die vergadering was ook N-VA-voorzitter Bart De Wever aanwezig, maar volgens de hoofdcommissaris was hij er enkel als 'observator'. 'Ik weet na al die jaren zeer goed wat ik kan zeggen zonder mijn beroepsgeheim te schenden', klonk het. De Buysscher gaf wel toe dat hij tijdens die bewuste vergadering zélf gezegd had dat hij in Joris' geval DJSOC Terro (de gespecialiseerde dienst in Brussel, red.) zou gebeld hebben met de vraag of ze 'op hun kop' gevallen waren dat ze een dossier van een Belgische veroordeelde in Gaziantep niet onderzoeken, 'maar nu - achteraf gezien - vraag ik mij af of dat effect gehad zou hebben'. 'Kan ik mijn verbindingsofficier kwalijk nemen dat hij niet zelf op zoek gegaan is naar die informatie, als hij tegelijk 300 dossiers en 1.700 berichten te behandelen heeft?'

Joris' overste benadrukte dat hij op 23 maart uitstel had gevraagd om enkele zaken nader te onderzoeken, maar dat bleek geen optie te zijn. 'Het ging tijdens die vergadering vooral over het eventuele ontslag van de minister. Toen hij mij vroeg of ik kon garanderen dat er geen fouten waren gemaakt door de verbindingsofficier in Turkije, moest ik 'neen' antwoorden. Met de info die ik toen had, kon ik dat niet garanderen. Ik had toen óók vragen bij de tijdslijn. Waarom hebben we die uitzetting niet kunnen voorkomen?' De dagen erop slaagden de politiediensten erin om meer details te verstrekken over de gebeurtenissen in Turkije, op 24 maart werd een uitgebreide tijdslijn gemaild naar de kabinetten van Binnenlandse Zaken en Justitie. Die bleken evenwel niets te wijzigen aan de visie van minister Jambon.

De Turken

Brengt deze publieke hoorzitting Jambon in een lastig parket? De oppositie eist excuses van de minister, maar die blijft bij zijn standpunt van 25 maart, dat hij herhaalde in de commissie eind vorig jaar: een federale verbindingsofficier in Turkije hoort proactiever op te treden. De twee politieambtenaren hoedden zich voor politieke uitspraken. 'Ik ga geen conclusies trekken', besloot Peter De Buysscher. 'Maar als u het mij vraagt is er inderdaad een probleem. Een probleem ddat het vakantie van een verbindingsofficier ruimschoots overstijgt.' Het probleem ligt bij de Turks-Belgische samenwerking.

'Het kalf ligt niet alleen gebonden bij het informatiekanaal dat de Turken gebruiken om ons in te lichten, maar ook bij de inhoud van de informatie, eindigde De Buysscher. 'We hebben verschillende vragen gesteld, voor en na de arrestatie, voor en na de uitzetting. Maar de Turken antwoordden niet. Hadden onze mensen meer informatie gehad, die de Turken wel degelijk bezaten, dan hadden ze kunnen werken.'