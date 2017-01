Adviezen over matras zijn duister moeras

De Matrassentest van Test-Aankoop staat ter discussie in de matrassenwereld. Dat de consumentenorganisatie een matras van 149 euro als ‘beste koop’ naar voor schuift, wordt gezien als misleiding. Zeker omdat die keuze ook ‘verkocht’ wordt voor commerciële doeleinden.

Fabrikanten van matrassen zijn niet opgezet met de Matrassentest van Test-Aankoop. Die jaarlijkse test lijst 38 matrassen op volgens kenmerken als lichaamsondersteuning en vochtafvoer. Volgens de organisatie zijn twee matrassen van 149 euro (bij Ikea) de ‘beste koop’: dat logo wordt toegekend door de resultaten van de technische testen te wegen met de prijs van de matras.

Meerdere fabrikanten die De Standaard contacteerde, noemen de matrassentest niet-representatief. De testmethodes voldoen niet, de interpretatie van de cijfers evenmin, luidt het. Het is misleidende informatie.

‘Matrassen met zachte toplaag scoren automatisch slecht’, zegt commercieel directeur Erwin Vermeulen (Recticel). ‘Duurzaamheid dient getest onder de juiste klimatologische omstandigheden. Ze houden geen rekening met de afwerking, die echter wel de prijs mee bepaalt.’

‘Ondersteuning is toch de belangrijkste parameter’, zegt Bart Haex, biomechanicus en slaapexpert verbonden aan de Universiteit Maastricht. ‘Het is niet evident om dat zonder proefpersonen of geavanceerde modelleringstechnieken te testen.’

Pascal Mannekens (Bedking): ‘Wat betekent een score van drie sterren voor ondersteuning? Geldt dat voor een zware of een lichte mens? Wat is de invloed van bedbodem en hoofdkussen? Ik zeg u: alle testen voor visco-elastisch schuim zijn vals positief’.

Behalve twee keer ‘beste koop’ bekroont Test-Aankoop ook drie matrassen als ‘Beste van de Test’. Daar weegt de prijs niet door in de weging: de uitverkozen matrassen kosten tussen 880 en 1120 euro, een prijs die specialisten meestal naar voor schuiven voor een goeie matras. Toch meent de organisatie dat ‘de duurste matrassen niet per se de beste zijn.’

Onduidelijk

Prijzen van matrassen gaan van 29 tot 65.000 euro, maar de meeste consumenten kiezen voor een matras tussen 200 en 1.000 euro. Omdat de criteria die de kwaliteit bepalen onduidelijk gestandardiseerd zijn, vinden velen hun weg niet in het grote aanbod. Vaak wordt gekozen op basis van comfort, maar matrassen zijn ook erg belangrijk voor de gezondheid: ze hebben invloed op slaap en op rugpijn.

Test-Aankoop denkt dat er veel misleidende informatie verspreid wordt door fabrikanten, en wil daarop antwoorden met onafhankelijk onderzoek in een eigen labo. Daarvoor test de organisatie vooral modellen uit van grotere merken, ‘omdat die breder beschikbaar zijn’. Voor de financiering en verwerking van de testen werkt ze daarbij samen met consumentenbonden in tien andere landen.

In de matrassensector wordt die onafhankelijkheid echter in vraag gesteld, omdat er vooral matrassen van grote fabrikanten getest werden, en omdat de consumentenorganisatie sinds kort zijn beste keuzes ook ‘te koop’ stelt, zoals dat in buurlanden al eerder gebeurde.

Hier kost zo’n vignet van ‘Beste Koop’ of ‘Beste van de Test’ per jaar 5000, 11.000 of 24.000 euro. Ikea heeft voor dit jaar twee van die vignetten gekocht om zijn ‘beste koop’ aan te prijzen, een strategie waar de winkel naar eigen zeggen duidelijk voordeel bij heeft. Is dat ‘de deontologie voorbij’, zoals een manager zegt, of is het ‘een maatregel om te verhinderen dat onze testen onrechtmatig worden gebruikt’, zoals Test-Aankoop aanvoert?

De winkelketen prijst de ‘Beste Koop’ op zijn website echter misleidend aan als ‘beste matrassen volgens Test-Aankoop’ en heeft de prijs, een belangrijk element in de weging, inmiddels met 80 euro verhoogd.