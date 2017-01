Is een kabelabonnement nog nodig?

VRT lanceert zijn nieuwe videoplayer. Met VRT NU kan je alle programma’s van de openbare omroep 30 dagen herbekijken. Ook VTM en Vier zetten hun programma’s online. Zeggen we nu best massaal ons televisieabonnement op?

VTM sprong met Stievie al langer op de kar. Ook op Vier.be kan je heel wat programma’s herbekijken. En nu biedt VRT eveneens al zijn programma’s gratis aan via VRT NU. Tijd om afscheid te nemen van het oude systeem van televisie kijken? Misschien.

Als u al ongelimiteerd internet heeft is er geen probleem. Wie een goedkoper internetabonnement heeft zal al snel tegen de datalimiet zitten. VRT NU werkt namelijk uitsluitend via het internet. Overschakeling van het basispakket -27.5 euro per maand bij Telenet- naar ongelimiteerd internet -72.15 euro bij Telenet- is duurder dan een bundel met televisie, internet en vaste telefonie samen.

Daarnaast zijn zowel VRT NU als Stevie niet gemaakt om op het televisiescherm te bekijken. Je kan via een kabel je computer met de televisie verbinden of via apparaten als Google Chromecast of Apple TV kijken, maar dat was niet het opzet van de makers. VRT NU blijft een extraatje, de klassieke, lineaire televisie blijft de grootste prioriteit.