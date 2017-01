Regering gered, PS verre van

Met zijn ontslag heeft Paul Furlan (PS) de Waalse regering voorlopig gered. Voor zijn partij houdt de storm aan. Krijgt Di Rupo de Luikenaars onder controle?

Een jong en fris nieuw gezicht in de regering, een batterij aan strenge decreten in de maak en nu allemaal terug aan de slag en het vertrouwen terugwinnen? Zo makkelijk wordt het niet voor de PS. De partij beseft dat ze nog enorm veel werk heeft om de schade van het Publifin-schandaal te herstellen.

Het ontslag van Paul Furlan (PS) als minister van Lokale Besturen en zijn vervanging door de zelfs in Wallonië erg onbekende Pierre-Yves Dermagne (PS) is maar één stukje van de puzzel. Was Furlan niet opgestapt, dan dreigde de hele regering te kapseizen. Maar de storm houdt aan.

De uitgebreide reeks maatregelen die Waals minister-president Paul Magnette (PS) en zijn vices gisteren voorstelden, zijn nochtans niet min. Ze waren dan ook nodig om te tonen dat het de PS ernst is. Op het partijbureau maandag waarschuwde Magnette naar verluidt nog dat ‘ook een grote, uitgebouwde en diepgewortelde partij als de onze kan instorten’.

Het pakket dat nu voorligt, noemt hij een ‘revolutie’. Daarin onder meer volledige transparantie over mandaten en vergoedingen. Die vergoedingen zullen voortaan ook door de regering worden vastgelegd en niet meer door de intercommunales.

Het komt er nu op aan die ambitieuze plannen ook om te zetten in wetgeving. Magnette trekt het dossier naar zich toe en zal de kakelverse minister Dermagne begeleiden ‘jusqu’au bout’.

Tot zover de Waalse regering, maar ook intern heeft de PS nog massa’s werk. De reacties van Willy Demeyer en André Gilles de voorbije dagen getuigden niet van veel schuldinzicht. Demeyer is burgemeester van Luik en voorzitter van de PS-federatie daar, Gilles is voorzitter van Publifin en van de Luikse provinciale deputatie. Ze zijn twee van de absolute machthebbers in Luik, samen met de gewraakte Stéphane Moreau.

Brouhaha

Demeyer zei in de zondagse debatprogramma’s dat er maatregelen zouden worden genomen, ‘omdat de bevolking hier nu eenmaal gevoeliger voor geworden is’.

Gilles maakte het nog wat bonter door in een pagina’s lange open brief elke schuld af te wijzen. De Publifin-voorzitter wees naar ‘enkele leden van de comités’ als verantwoordelijken voor de ontsporingen – met duizenden euro’s aan vergoedingen voor niet bijgewoonde vergaderingen.

In de brief legt hij uit dat alle bestuursleden hun mandaat ter beschikking stellen, omdat het niet anders kan‘gezien de huidige brouhaha’. ‘Ja, Publifin, met zijn filialen en onderfilialen, is een groep die zijn lotsbestemming kiest, die zijn investeringen kiest, die híer in Luik kiest en die zichzelf en zijn aandeelhouders verrijkt. Dat is een keuze!’, klinkt het strijdvaardig.

Het lot van PS-voorzitter Elio Di Rupo is verbonden met de manier waarop hij die eigengereide Luikse PS onder controle kan krijgen. ‘We moeten de druk op de Luikse federatie hoog houden’, zegt een goedgeplaatste PS’er. ‘Er is nu een kleine barst in dat front, die moeten we gebruiken.’