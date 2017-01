Belg wint Australian Open: rolstoeltennisser Gérard pakt eindzege in dubbelspel

Rolstoeltennisser Joachim Gérard heeft vrijdag op de Australian Open in Melbourne de eindzege in het dubbelspel op zak gestoken.

Samen met de Brit Gordon Reid, met wie hij het tweede reekshoofd vormde, rekende de Waals-Brabander in de eindstrijd in drie sets af met de Argentijn Gustavo Fernandez en de Brit Alfie Hewett. Na 1 uur en 11 minuten stonden de 6-3, 3-6 en 10/3 setstanden op het scorebord. In de halve finale (eerste ronde) hadden Gérard en Reid de Nederlander Maikel Scheffers en de Australiër Ben Weekes uitgeschakeld.

Donderdag was Joachim Gérard (ITF 3) er niet in geslaagd door te stoten naar de finale in het enkeltoernooi. Hij verloor met 6-3 en 7-6 (7/4) van de Fransman Nicolas Peifer (ITF 5). Vorig jaar haalde Gérard nog de finale op de Australian Open, waar hij verloor van zijn dubbelpartner Reid. Op deze editie nam Gérard sportieve wraak door in de kwartfinales ‘s werelds nummer één Reid een 7-5, 5-7 en 7-5 nederlaag aan te smeren.