Trump telefoneert zaterdag met Russische collega Poetin

Zaterdag is een telefonisch gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump gepland. Woordvoerder Dmitri Peskov van het Kremlin heeft vrijdag berichten in Amerikaanse media daaromtrent bevestigd.

Het telefoontje tussen beiden is het eerste sinds Trump vorige week de eed als 45ste president van de VS heeft afgelegd. Voor de ceremonie had hij gezegd verbeterde betrekkingen met Moskou te verhopen. Die staan momenteel op hun laagste pitje sinds het einde van de Koude Oorlog.

Washington beschuldigde Rusland ervan aan de hand van cyberaanvallen te hebben gepoogd de verkiezingen van november te beïnvloeden.