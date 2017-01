Top State Department opgestapt bij begin ambtsperiode Trump

Verschillende topambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn bij het begin van de ambtsperiode van president Donald Trump opgestapt. Ze deden dat nog voor er een nieuwe administratie werd aangeduid, waardoor het onzeker is hoe het operationeel beheer in het State Department verder zal georganiseerd worden. Dat schrijft de krant Washington Post donderdag.

Volgens de krant stapte ondersecretaris Patrick Kennedy, de verantwoordelijke voor de human resources in het departement dat 70.000 werknemers telt, woensdag op. Ook drie andere adjunct-secretarissen en directeurs die onder ex-minister van Buitenlandse Zaken John Kerry werkten, trokken de deur al achter zich dicht. Daarnaast stapte de adjunct-secretaris voor diplomatieke veiligheid en de directeur van de overzeese bouwoperaties op 20 januari op, de dag van Trumps eedaflegging.

Ongezien

De Senaat bevestigde de benoeming van Rex Tillerson nog niet. Foto: REUTERS

Het is normaal dat een nieuwe administratie het ontslag vraagt van de verantwoordelijken die politieke functies uitvoeren, maar volgens The Washington Post is de snelheid en het aantal ontslagen in de hoogste rangen van het State Department ongezien.

De nieuwe administratie is bovendien nog niet van start gegaan, aangezien de benoeming van de Trumps keuze als minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson nog niet werd bevestigd door de Senaat. De keuze voor de voormalige ceo van ExxonMobil kreeg kritiek door zijn gebrek aan diplomatieke ervaring, zijn banden met Rusland en zijn twijfelachtige engagement tegenover de mensenrechten. De nummer drie van het State Department, politiek directeur Thomas Shannon, neemt voorlopig de rol op van interim-directeur van het State Department.