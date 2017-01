Fillon ontkent dat baan van vrouw fictief was

De conservatieve kandidaat voor het Franse presidentschap François Fillon heeft donderdagavond in een televisie-interview bevestigd dat zijn vrouw wel degelijk voor hem werkte als assistente. De favoriet voor de presidentsverkiezing verklaarde dat ze ‘altijd al’ met hem werkte, en dat hij documenten heeft overgemaakt aan het gerecht.

De Franse financiële aanklager is woensdag een vooronderzoek gestart rond een nieuwsbericht dat Fillons echtgenote Penelope van 1998 tot 2002 als medewerkster van de toenmalige afgevaardigde en later van Fillons opvolger heeft gewerkt, op kosten van het parlement. Dat zou de Fillons ongeveer 500.000 euro uit de parlementskas hebben opgeleverd.

‘Mijn vrouw is geweldig’, aldus Fillon donderdagavond aan televisiezender TF1. ‘Je kunt je niet voorstellen hoe hard ze lijdt onder het idee dat mensen denken dat ze de regels niet volgde.’

‘Er is niet de minste twijfel dat mijn echtgenote jarenlang voor mij heeft gewerkt als parlementair medewerker’, aldus Fillon. ‘Ze heeft mijn speeches gecorrigeerd, talrijke personen ontvangen die ik niet kon ontmoeten, me gerepresenteerd tijdens manifestaties, bij verenigingen, ze maakte mijn persoverzicht en ze gaf me de vragen van de mensen door’, somde hij op.

Volgens het satirische blad Le Canard Enchainé is het aannemen van een familielid in het parlement niet illegaal, maar wisten de medewerkers van Penelope Fillon niet dat ze werk had op het moment dat ze werd betaald.

Fillon heeft de beschuldigingen afgedaan als politiek moddergooien.