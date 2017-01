Red Lions in oefenduel onderuit tegen Nederland

De Belgische nationale mannenhockeyploeg is donderdag in een oefenduel in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad tegen een 5-2 nederlaag tegen Nederland aangelopen. De Red Lions (FIH 5), de olympische vicekampioenen, waren in de burenstrijd niet opgewassen tegen Oranje (FIH 3). Bij rust stond het al 3-0, na de pauze milderden Tom Boon (strafcorner) en Simon Gougnard maar ook Nederland scoorde nog tweemaal.

De selectie van bondscoach Shane McLeod is momenteel op winterstage in Zuid-Afrika en speelt er de komende dagen nog drie duels. Zuid-Afrika (FIH 15) is driemaal de opponent, die wedstrijden worden maandag (30/01), woensdag (01/02) en donderdag (02/02) afgewerkt.

Naast de Red Lions zijn ook de Red Panthers op stage in Zuid-Afrika, zij speelden in een oefenwedstrijd van eerder op de dag 2-2 gelijk tegen China.