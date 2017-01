#VueltaSJ Gaviria, Viviani, Ruffoni and some spectators who haven't read their Green Cross Code pic.twitter.com/obzhUYvVXo

Fernando Gaviria heeft donderdag de zege in de vierde etappe van de Ronde van San Juan (Arg/2.1) op zak gestoken. De snelle Colombiaan van Quick-Step Floors, maandag al goed voor winst in de openingsetappe, was na een rit over 160,5 km met start en aankomst in San Martin de snelste in een massasprint.

De vierde etappe werd zoals verwacht beslist in de spurt. Daarin kon Gaviria net als maandag opnieuw rekenen op ploegmaat Tom Boonen, die hem naar de zege piloteerde. De Colombiaan haalde het vrij makkelijk voor de Italianen Elia Viviani en Nicola Ruffoni en bezorgde het team van Patrick Lefevere al zijn derde ritzege in deze etappekoers.



De Litouwer Ramunas Navardauskas (Bahrein-Merida), woensdag winnaar van de tijrit, behoudt zijn leidersplaats. Vrijdag moet het peloton in een etappe over 162,4 km van Chimbas naar Alto Colorado, de Ronde van San Juan eindigt zondag.

Uitslag:

1. Fernando Gaviria (Col/Quick-Step Floors) de 160,5 km in 3u34:44

2. Elia Viviani (Ita) z.t.

3. Nicola Ruffoni (Ita)

4. Manuel Belletti (Ita); 5. Luke Keough (VSt); 6. Andrea Guardini (Ita); 7. Carlos Eduardo Alzate (Col); 8. Marco Coledan (Ita); 9. Laureano Rosas (Arg); 10. Ramunas Navardauskas (Lit)



Stand:

1. Ramunas Navardauskas (Lit/Bahrein-Merida) 9u57:11

2. Bauke Mollema (Ned) op 0:03

3. Matthias Brändle (Oos) 0:07

4. Rémi Cavagna (Fra) 0:07; 5. Elia Viviani (Ita) 0:17; 6. Sebastian Martin Trillini (Arg) 0:19, 7. Oscar Sevilla (Spa); 8. Laureano Rosas (Arg) 0:21; 9. Tom Boonen 0:29, 10. Kanstantsin Siutsou (WRu) 0:32

Bekijk hier de volledige uitslag en stand!