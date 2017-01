Nederlandse minister van Justitie stapt op

De Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur (VVD) neemt ontslag. Dat maakte hij bekend in de Tweede Kamer. ‘Ik voel het vertrouwen niet meer.’

Tijdens een debat over de zogenoemde Teevendeal maakte hij zijn ontslag bekend, maar hij had zijn besluit naar eigen zeggen al aan premier Rutte meegedeeld.

‘Ik wilde mezelf eerst verdedigen tegen de ongefundeerde beschuldigingen’, zei hij. ‘Ik zie, merk en voel dat mijn antwoorden er niet toe doen.’

De Teevendeal, een schikking met drugscrimineel Cees H., kwam begin deze week weer in het nieuws door een boek van verslaggever Bas Haan van Nieuwsuur. Daarin stelt hij dat Van der Steur als Kamerlid en minister informatie over de deal had achtergehouden. De oppositie reageerde verbolgen. De kwestie kostte minister Ivo Opstelten en zijn staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie in het voorjaar van 2015 al de kop.

Van der Steur ontkent dat hij informatie achterhield. Premier Rutte verdedigde zijn minister. ‘Ik vond het geen gebrekkige antwoorden en ik vertrouw hem.’

Van der Steur lag al verschillende keren onder vuur in de Kamer. Zo moest hij zich ook al eens verantwoorden voor het feit dat hij niets deed met de informatie die Nederland van diverse bronnen kreeg over Ibrahim en Khalid El Bakraoui.