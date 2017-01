Belgisch kampioen Toon Vandebosch klaar voor het WK: “Dit parcours moet me liggen”

Belgisch kampioen Toon Vandebosch is een beetje ziek geweest in aanloop naar het BK. Maar toch de Belgische junior er vertrouwen in dat hij zaterdag kan meestrijden voor het podium. “Want het parcours moet me wel liggen.”

“Ik ben deze week ziek geworden. Ik heb een beetje koorts, maar echt erg is het niet. Ik hoop wel dat dit niet in mijn nadeel gaat werken. Normaal gezien moet de ziekte na twee dagen rusten wel uit mijn lijf zijn zaterdag”, aldus Vandebosch.

De jonge veldrijder uit Westmalle won de wereldbeker maar krijgt zondag af te rekenen met het Britse supertalent Thomas Pidcock. De 17-jarige Pidcock steekt er momenteel met kop en schouders bovenuit. Nys, Mettepenningen, Roodhooft, Nuyens. Elke Vlaamse crossploeg wil de nieuwe Sagan na het WK inlijven. In tien crossen gestart, negen keer eerste. Enkel in de wereldbeker in het Duitse Zeven won hij niet. Hij werd derde, na pech (lees meer).

Toch denkt Vandebosch dat Pidcock te kloppen is. “Ik heb geen schrik van hem. Ik weet wel dat Pidcock zaterdag goed zal zijn, maar op dit parcours is hij wel te kloppen. Hij rijdt twee tanden groter dan iedereen, maar dit is een technische omloop en dan haalt hij daar niet zo veel voordeel uit. Ik ben hem dit seizoen vier keer tegengekomen en één keer ben ik voor hem geëindigd. De kans is de klein, maar ze bestaat wel.”

“Bovendien hou ik wel van zo’n parcours als dit hier in Luxemburg: technisch en glad. Dan gaat de echte snelheid er een beetje uit en dat heb ik wel graag. Ik kan hier zeker meedoen voor het podium, met een plaats in de top-vijf ben ik tevreden.”