Chris Hason nam de foto in Port Stephens in het oosten van Australië. Al snel realiseerde hij dat zijn zoon een golf deelde met wat wellicht een witte haai was.

‘Ik riep hem snel terug’, zegt hij. ‘Hij zag een vorm in de golf en dacht dat het zeewier was. Hij voelde ook iets aan zijn veiligheidskoord trekken. Hij dacht dat er niets aan de hand was tot hij de foto zag.’

Wellicht was de haai geschrokken en probeerde hij de plank te ontwijken.