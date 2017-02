Tijdens en na de inauguratiedag van Donald Trump werd er druk gespeculeerd over wat de prominente gasten allemaal tegen elkaar te vertellen hadden. Het satirische YouTubekanaal ‘Bad Lip Reading’ doet een poging tot interpretatie.

Zo leren we dat er in het cadeautje van Melania Trump aan Michelle Obama pretzels zaten, dat Barack Obama en Donald Trump elkaar subtiele en minder subtiele steken gaven en dat Trump wel iets ziet in Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden.

Het kan helpen om de (Engelstalige) ondertitels op te zetten, via het symbooltje centraal onderaan in de video.