Mexicaanse president schrapt bezoek aan VS

Mexico heeft nogmaals laten blijken dat het niet van plan is om op te draaien voor de kosten van de muur die Amerikaans president wil bouwen tussen het land en de Verenigde Staten. President Enrique Pena Nieto volgde dan ook graag het advies op van Trump om hun overleg volgende week te schrappen.

Donald Trump maakte gisteren bekend dat er binnen enkele maanden wordt begonnen met de bouw van een muur aan de zuidelijke grens met Mexico. In een interview met ABC News stelde hij dat het buurland met ‘100 procent zekerheid’ zal opdraaien voor de kosten.

‘Ik blijf het herhalen: “Mexico zal niet betalen voor welke muur dan ook”’, reageerde Mexicaans president Enrique Pena Nieto in een televisietoespraak. 'Ik betreur en veroordel de beslissing van de VS om verder te bouwen aan een muur die ons al jaren verdeelt in plaats van ons te verenigen.'

'De VS heeft een handelstekort van 60 miljard dollar met Mexico. Nafta (het Noord-Amerikaans vijhandelsakkoord, red.) was altijd al een eenzijdige deal waaraan massaal veel jobs en bedrijven verloren zijn gegaan', tweette Trump daarop. Hij stelde voor dat Mexico het onderhoud tussen hem en Pena Nieto maar moest schrappen als het niet wilde opdraaien voor de ‘broodnodige muur’.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017

‘We hebben het Witte Huis vanochtend geïnformeerd dat ik niet aanwezig zal zijn op het werkoverleg met de Amerikaanse president dat dinsdag gepland stond’, antwoordde Pena Nieto daarop vandaag op zijn twitteraccount.

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS. — Enrique Peña Nieto (@EPN) January 26, 2017

‘Mexico spreekt opnieuw de wil uit om met de Verenigde Staten samen te werken aan akkoorden die goed zijn voor beide landen’, liet de president de deur wel nog op een kier.