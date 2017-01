Na anderhalf jaar bij het Turkse Antalyaspor zou de Kameroense aanvaller Samuel Eto’o opnieuw naar Rusland trekken. Subtopper Amkar Perm stelde immers de 35-jarige spits donderdag voor op Twitter. Maar... het bericht bleek achteraf niet te kloppen en bleek een misplaatste grap.

Amkar Perm postte donderdag op haar Twitterpagina een foto met de Kameroense aanvaller Samuel Eto’o, die het shirt van zijn “nieuwe club” zou dragen. Het bleek echter te gaan om een grap van Amkar Perm. Dat legde Samuel Eto’o uit op zijn Instagrampagina.

“Het truitje is enkel een cadeau voor mijn 36e verjaardag (die pas op 10 maart valt, red.)”, aldus Eto’o, die tot nader order gewoon in Turkije blijft voetballen bij Antalyaspor.

C'est juste un cadeau pour mes 36ans au mois de Mars...This is just a gift for my 36th birthday in March ????????????#Adrenaline ???????????? Een foto die is geplaatst door Samuel Eto'o (@setoo9) op 26 Jan 2017 om 7:20 PST

Na Leganés (1997-1998), Real Madrid (1998-1999), Espanyol (1999-2000), Mallorca (2000-2004), FC Barcelona (2004-2009), Internazionale (2009-2011), Anzji Machatsjkala (2011-2013), Chelsea (2013-2014), Everton (2014) en Sampdoria (2015) is Antalyaspor voorlopig de elfde en laatste profclub voor Eto’o.

De rijkgevulde prijzenkast van Eto’o bevat onder meer drie Champions League-titels (2006 en 2009 met Barcelona, 2010 met Inter), drie Spaanse titels (2005, 2006 en 2009) en één Italiaanse titel (2010).

Eto’o speelde 118 interlands voor Kameroen en won met de Ontembare Leeuwen olympisch goud in 2000 in Sydney en twee Africa Cups (2000 en 2002). In 2014 zette de voormalige kapitein een punt achter zijn interlandcarrière.