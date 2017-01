'De boodschap is: wie thuis zijn familie in elkaar slaat, heeft daar het recht toe'

Russen die zich voor het eerst schuldig maken aan huiselijk geweld zonder ernstige gevolgen, zullen binnenkort enkel nog een boete riskeren. Vrouwenorganisaties vrezen dat dit tot nog meer slachtoffers zal leiden in het land, waar nu al jaarlijks tienduizenden vrouwen sterven na intrafamiliaal geweld.

358 parlementsleden in de Russische Doema stemden gisteren bij de tweede lezing voor de wet om straffen tegen huiselijk geweld aan te passen, twee collega’s stemden tegen. Geweld tegen een familielid wordt daardoor een burgerlijke overtreding en geen strafrechterlijke, als de dader geen recidivist is en het slachtoffer geen ernstige verwondingen opgelopen heeft.

De nieuwe wet, die door de Russische media al de ‘kletsen-wet’ wordt genoemd, is een initiatief van conservatief parlementslid Jelena Mizulina. Zij kwam ermee op de proppen nadat een wijziging in de wetgeving vorig jaar het slaan van een familielid strafbaar maakte. Conservatieven vrezen dat ouders door de wet vervolgd kunnen worden voor een 'pedagogische tik'.

Er komt nu nog een derde lezing van de wet, die ook nog goedgekeurd moet worden in het Russische Hogerhuis, maar dat lijkt slechts een formaliteit. Ook president Vladimir Poetin moet uiteindelijk zijn fiat geven.

'Rol van de staat in familieleven is te groot'

De voorstanders van de wet, onder wie ook Verenigd Rusland, de partij van Poetin, willen de staatsbemoeienis in het gezinsleven terugdringen. Volgens hen hebben ouders het recht om zelf te kiezen hoe ze hun kinderen disciplineren. Ze wijzen er ook op dat zwaar fysiek geweld nog steeds strafbaar blijft.

‘Dit is een historische stemming’, reageerde Andrej Isayev van Verenigd Rusland. ‘In bepaalde landen is de rol van de staat in het familieleven veel te groot. In Rusland is dat vanaf vandaag gedaan.’

'Wet pleit huistirannen vrij'

Volgens activisten die ijveren voor vrouwenrechten, zet Rusland echter een stap terug. ‘Deze wet wil huistirannen vrijpleiten’, reageerde Maria Mokhova, directeur een crisiscentrum dat slachtoffers van geweld opvangt. ‘De boodschap is: we straffen iemand die thuis zijn familie in elkaar slaat niet, want hij heeft het recht dat te doen.’

Een onderzoek van de Verenigde Naties uit 2010 wees uit dat in Rusland jaarlijks zo’n 14.000 vrouwen sterven door gewelddaden van hun echtgenoot of van andere familieleden.