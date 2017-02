Katia Alens: 'Magere modellen, daar is niets fout mee'

In Parijs wordt deze week de haute couture voorgesteld, weer een moment waarop de lichamen van modellen - te mager! - over de tongen gaan. Maar modellen moeten zo mager zijn, vindt ex-Miss België en stiliste Katia Alens.

'Modellen die te slank genoemd worden, dat vind ik zo vreselijk', zei Alens vanochtend in het Radio 1-programma De Bende Van Annemie. 'Je hebt uitzonderingen die vel over been zijn, maar wat is mager? Dat is toch voor iedereen anders? Ik vind mager, slank zijn, echt wel mooi', geeft Alens toe.

'Het is ook een momentopname: het is een groep die een beeld weergeeft. Men vraagt niet van eender wie om er exact zo uit te zien. Je moet er afstand van nemen als je zelf wil gaan shoppen. Maar laat die beelden die beelden zijn, daar is niets fout aan.'

Katia Alens (2015)

'Ik was vroeger zelf mannequin voor lingerie in badpakken. In periodes waarin ik een beetje een buikje had, werd ik daar ook op aangesproken. Vorige week had ik een grote show, met één model dat toch niet aan de verwachtingen voldeed en een beetje te zwaar was. Daar krijg je commentaar op van het publiek, want het badpak past dan ook niet perfect.'

Volgens Alens moet je het onderscheid kunnen maken tussen mode en het echte leven: 'Een vrouw met een maatje 38, dat is prachtig, daar is niets mis mee. Maar laat fashion toch fashion zijn. Die maatjes 36 en 34 komen mooier over op foto. Foto's en televisie verdikken een beetje, dus die modellen moeten maat 34 hebben om dat kledingstuk vlotjes te doen tonen.'

Alens wil niemand met de vinger wijzen, maar benadrukt wel het belang van gezond eten. 'We zijn toch bezig met al die dingen: gezond eten, voldoende sporten, ... Ik wil niemand met de vinger wijzen. Niet iedereen kan eraan doen dat hij wat kilootjes meer heeft. Maar neem afstand van die beelden: je bent niet dat model.'

'Kleding komt écht niet altijd beter over op maatje 34'

Ondanks het succes van plus size-modellen als Iskra Lawrence en Ashley Graham -die laatste kreeg een glasnrol op de catwalk tijdens New York Fashion Week - , blijft mager toch de norm als je naar de catwalk kijkt . 'De meeste ontwerpers denken inderdaad zo', zegt Sabine Peeters, auteur van het boek Lief voor Mijn Lijf en als visagiste actief in de modewereld.

'Ze hebben zo leren werken tijdens hun opleiding: de poppen hebben geen maat veertig, dus je kan het ontwerpers bijna niet kwalijk nemen dat ze enkel voor hele slanke meisjes kiezen. Daarbij hoeven ze geen rekening te houden met "rondingen die in de weg zitten". Ik begrijp wat Katia zegt met "laat de beelden gewoon zijn", maar kleding komt écht niet altijd beter over op meisjes met maatje 32-34. Zij spreekt over maatje 36, maar catwalkmodellen zijn meestal magerder.'

'Ik heb geen enkel probleem met magere modellen, een deel van de bevolking heeft nu eenmaal een slankere bouw. Maar we zijn zo gebrainwasht dat we denken dat het mooier is als je heel heel slank bent. En zolang er geen diversiteit aangeboden wordt, zullen er zo over blijven denken.'

Sabine Peeters (2015)

'De catwalk is eigenlijk nooit bedoeld geweest om ons aan te spiegelen: vroeger - en nu eigenlijk nog steeds - is het hele catwalkgebeuren een manier om de inkopers etcetera de kleding te laten zien. Maar door de opkomst van de modejournalistiek en de modebloggers krijgt iedereen die beelden tegenwoordig te zien. Natuurlijk moeten "gewone mensen" zich hier niet aan spiegelen, maar als die beelden continu overal gedeeld worden, wordt het moeilijk ze te negeren. Ik wil zeker niets kwaad zeggen over magere modellen, want ik vind skinny shaming net zo fout als fat shaming, maar ik zou gewoon wat meer diversiteit willen zien. In één collectie laten zien dat vrouwen met verschillende maten een collectie kunnen dragen: dat zou een mooie uitdaging zijn voor ontwerpers.'