Parcours van WK veldrijden aangepast, vader Van der Poel had liever gewacht

Het parcours van het WK veldrijden is donderdagmiddag aangepast. Tijdens de eerste verkenningen vandaag gingen veel renners onderuit op een schuine strook. Die werd meteen verbreed, zodat de renners ook over het plattere stuk onderaan kunnen. Adrie Van der Poel, vader van Mathieu, vindt dat jammer: “Het weer kan nog helemaal veranderen. Nu is de strook gevaarlijk, maar ze hadden ze beter gesloten en gewacht tot zaterdag.”

LEES OOK: Waar kunnen Van Aert en Van der Poel zondag het verschil maken

De schuine strook blijft behouden, maar na de eerste verkenningen werd het parcours wat verlegd zodat de renners ook langs het vlakkere gedeelte onderaan. Een slechte beslissing, vond Adrie Van der Poel. “Het weer kan helemaal veranderen. Ze hadden de strook tot zaterdag moeten sluiten en dan moeten zien, want nu wordt ze kapotgereden.”

@sportwereld_be niet ontevreden maar kalm blijven tot zaterdag morgen was mss beter geweest — Adrie Van der Poel (@adrievanderpoel) January 26, 2017

Dat de schuine strook tot valpartijen kon leiden, mocht ook Bart Wellens al ondervinden. Hij ging onderuit toen hij maandag voor ons het parcours verkende.

De aangepaste strook: het hek werd lager geplaatst, zodat renners niet meer over het schuinste deel moeten

Begin deze week was er nog twijfel of er dit weekend nog sneeuw op het parcours zou liggen. Donderdagmiddag lagen de temperaturen nog wel onder het vriespunt -min twee graden celsius, maar een deel van de sneeuw was al verdwenen. Vooral in de afdalingen was er nog maar weinig van te zien. De organisatoren hadden ook extra zand gestrooid om het parcours minder glad te maken.