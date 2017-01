200 banen weg door sluiting hoogtewerkersbedrijf JLG

Bij JLG Maasmechelen, een producent van hoogtewerkers en mobiele platforms, is donderdag de intentie tot sluiting aangekondigd. Ruim 200 van 250 banen zouden sneuvelen, zo melden de vakbonden ACV en ABVV. Enkele tientallen mensen zouden op een andere locatie aan de slag kunnen blijven

De eerste fase van de sluiting zou vanaf 30 september van start gaan. Dan zou de productieafdeling, goed voor zowat 150 arbeiders en bedienden, worden gesloten. “Fase 2 is voor in de loop van 2018, een precieze datum hebben we nog niet”, aldus Rafaele Dal Cero, vakbondssecretaris van ABVV. “Een zeventigtal mensen die instaan voor de keuring van de producten, wordt dan op straat gezet.”

Het bedrijf zou onvoldoende winstgevend zijn. “We hadden al langer een slecht gevoel bij JLG Maasmechelen”, zegt Bob Van Laecke, vakbondssecretaris van ACV. “Vorige maand is het onderdelenmagazijn nog verhuisd naar Born in Nederland. We hadden toen al het idee dat Maasmechelen zwak overbleef. Nog geen maand later kondigen ze dus de sluiting aan.”

Dertig à veertig bedienden van JLG Maasmechelen worden niet afgedankt. Voor hen wordt er naar een nieuwe locatie gezocht.