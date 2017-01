‘Voltallige raad van bestuur Publifin stapt op’

Er blijven koppen rollen in de Publifin-affaire. Na minister Furlan (PS) zullen ook de verschillende bestuursleden van Publifin, een Luikse intercommunale, hun ontslag aankondigen. Dat meldt L’Echo.

Eerder vandaag kondigde Paul Furlan (PS), minister van Lokale Besturen, al zijn ontslag aan. Furlan blijft wel beweren dat hij recht in zijn schoenen staat. Door de toenemende druk bleek zijn positie nu toch niet langer houdbaar. Zo eiste CDH gisteren meer duidelijkheid van Furlan en ook Olivier Maingain (Défi), regeringspartner van de PS in Brussel, had aangekondigd dat zijn positie onhoudbaar was. De oppositie vraagt al langer dat hij opstapt. Eerder nam ook al de adjunct-kabinetschef van Furlan ontslag.

De bal in de affaire-Publifin ging al eind december aan het rollen. Het gaat om een intercommunale die is ontstaan uit verschillende Luikse entiteiten, allemaal actief in de energiedistributiesector. De lokale politici die een zitje hebben in de adviesraden van Publifin werden daar aardig voor verloond. Het ging om bedragen tussen de 1.300 en de 2.800 euro bruto per maand, terwijl ze vaak niet eens aanwezig waren in de vergaderingen. De betalingen liepen sinds midden 2013 en tikten dus aan tot hoge bedragen.