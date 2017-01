Belgische U21 kent tegenstanders in voorronde EK 2019

De Belgische min 21-jarigen nemen het in de voorronde van het EK 2019 in groep 6 op tegen Zweden, Turkije, Hongarije, Cyprus en Malta. Dat is het resultaat van de loting die donderdag werd uitgevoerd in het Zwitserse Nyon.

De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK, de vier beste tweedes verdelen de twee resterende EK-tickets via play-offs.

Italië organiseert in de zomer van 2019 samen met San Marino het Europees Kampioenschap, dat als kwalificatietoernooi geldt voor de Olympische Spelen 2020 in Tokio.

Spelers geboren in 1996 of later zijn speelgerechtigd voor de kwalificatieronde en het EK. Het Belgische team wordt gecoacht door Johan Walem. De eerste wedstrijden worden in maart gespeeld.

Voor het EK van dit jaar in Polen kon de Belgische U21 zich niet plaatsen.