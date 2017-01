PS-minister Furlan neemt ontslag

Het schandaal rond Publifin, een Luikse intercommunale, is een ramp voor de PS. Paul Furlan, minister van Lokale Besturen, neemt ontslag. Eerder hadden de oppositiepartijen MR en Ecolo al een motie van wantrouwen ingediend tegen de PS-minister.

De affaire-Publifin doet koppen rollen. De bal in de affaire-Publifin ging al eind december aan het rollen. Het gaat om een intercommunale die is ontstaan uit verschillende Luikse entiteiten, allemaal actief in de energiedistributiesector. De lokale politici die een zitje hebben in de adviesraden van Publifin werden daar aardig voor verloond, zo bleek. Het ging om bedragen tussen de 1.300 en de 2.800 euro bruto per maand, terwijl ze vaak niet eens aanwezig waren in de vergaderingen. De betalingen liepen sinds midden 2013 en tikten dus aan tot hoge bedragen. In een interview dat zaterdag verscheen in L’Avenir zei Furlan dat er ingenieuze systemen waren opgezet om aan controle te ontsnappen.

In de nasleep daarvan nam eerst de adjunct-kabinetschef van Waals minister van Lokale Besturen Paul Furlan (PS) ontslag. De PS had eerder deze week nog laten dat ze het vertrouwen in Furlan behoudt, maar vandaag kondigt de PS-minister toch zijn ontslag aan. De oppositie vraagt al een tijdje dat hij opstapt. Toen Le Vif vorige week onthulde dat Furlans adjunct-kabinetschef 153.000 euro bruto opgestreken zou hebben via Nethys, een onderdeel van de omstreden intercommunale Publifin, kreeg ze extra munitie.

In het Waals parlement zou vandaag gestemd worden over een nieuwe versie van de motie van wantrouwen van MR en Ecolo tegen Furlan.