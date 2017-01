Reconstructie schietpartij in Vorst

Er is een reconstructie van een schietpartij aan de gang in de Driesstraat in Vorst. Dat meldt deredactie.be. Bij die schietpartij was ook Salah Abdeslam betrokken. Enkele dagen later werd hij opgepakt in Sint-Jans-Molenbeek.

Wat een gewone huiszoeking moest zijn ontaardde op 15 maart 2016 in een schietpartij. De speurders dachten een leeg huis aan te treffen, maar werden onmiddellijk onder vuur genomen door Mohamed Belkaid. Hij werd doodgeschoten.

Tijdens de schietpartij konden twee handlangers van Belkaid ontkomen. Later blijkt uit onderzoek van vingerafdrukken dat Abdeslam in het huis was geweest. Een aantal dagen later wordt Salah Abdeslam opgepakt in Sint-Jans-Molenbeek en uitgeleverd aan Frankrijk. Abdeslam wordt in verdenking gesteld van viervoudige moordpoging op politieagenten voor zijn betrokkenheid bij de schietpartij in Vorst.

