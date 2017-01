Finale Australian Open gaat tussen de Williams zussen

Venus Williams (WTA 17) heeft zich donderdag als eerste speelster geplaatst voor de finale van de Australian Open in Melbourne. In een Amerikaans onderonsje versloeg ze Coco Vandeweghe (WTA 35) in drie sets. Serena, nummer 2 van de wereld, versloeg donderdag in Melbourne de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni (WTA 79) in slechts 50 minuten met 6-2 en 6-1.

De vrouwenfinale van de Australian Open wordt een 'Sister Act' tussen Serena en Venus Williams. Serena, nummer 2 van de wereld, versloeg donderdag in Melbourne de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni (WTA 79) in slechts 50 minuten met 6-2 en 6-1.

Kort daarvoor had Venus (WTA 17) in de eerste halve finale in een Amerikaans onderonsje Coco Vandeweghe (WTA 35) gewipt met 6-7 (3/7), 6-2 en 6-3.



Serena Williams, 35, won de Australian Open al zes keer (in 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 en 2015). Twaalf maanden geleden verloor ze in de finale van Angelique Kerber. De Duitse ging er dit jaar al in de achtste finales uit. Zij verliest haar eerste plaats op de wereldranglijst aan Williams als die zaterdag haar 23e grandslamtitel verovert.



Venus Williams, 36, staat nog niet op de erelijst 'down under'. Ze speelde er in 2003 wel de finale. Toen won Serena met 7-6 (7/4), 3-6 en 6-4.



De zussen Williams speelden al 27 keer tegen elkaar op de WTA Tour. Serena leidt met 16-11. Hun laatste ontmoeting dateert van de US Open 2015. Toen haalde Serena het in de kwartfinales met 6-2, 1-6 en 6-3.

In grandslamfinales stonden de zussen al acht keer tegenover elkaar. Serena won er daar zes van, Venus twee. Wimbledon 2009 was hun laatste finale (7-6, 6-2 voor Serena).

Mirjana Lucic-Baroni stond op haar 34e voor de tweede keer in haar carrière in de halve finales van een grandslam. Het lukte haar voor het eerst in 1999 als 17-jarige op Wimbledon (tegen Steffi Graf).

'Dit betekent zoveel voor mij', reageerde Venus na haar overwinning. 'Zij heeft fantastisch gespeeld, ik werd de hele tijd in de verdediging gedrongen. Dit is meer dan ik durfde dromen.'