Elektrische bedrijfswagens vanaf 2025? Weinig enthousiasme bij coalitiepartners

CD&V wil vanaf 2025 alleen nog bedrijfswagens zonder uitstoot in de file op de E40. De coalitiepartners staan op de rem.

Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) wil dat leasingbedrijven vanaf 2025 alleen nog elektrische wagens of andere voertuigen met een nuluitstoot aanbieden. Een afbouwscenario moet hun de kans geven hun vloot brandstofwagens weg te werken. Daarnaast wil Bothuyne de premies bij de aankoop van elektrische auto’s beperken tot voertuigen van minder dan 41.000 euro.

De voorstellen zijn een logische volgende stap in de verdere vergroening van de bedrijfswagen. Ze passen ook in de klassieke argumentatie rond bedrijfswagens. Die worden verdedigd als zijn ze een geschikt instrument om het wagenpark te moderniseren.

Maar op veel enthousiasme bij de coalitiepartners kan Bothuyne niet rekenen. N-VA-fractieleider Matthias Diependaele spreekt over ‘nattevingerverplichtingen’. Open VLD-parlementslid Mercedes Van Volcem stoort er zich aan dat wagens van meer dan 41.000 euro uit de boot vallen. ‘Wat heeft CD&V daar toch tegen?’

De technologie verandert, niet het gedrag

Het grootste bezwaar tegen het voorstel is allicht dat het de technologie verandert, niet het gedrag van mensen. Het voorstel zal aan de files zelf niets veranderen, hooguit zullen die minder uitlaatgassen en motorlawaai voortbrengen. Zonder extra maatregelen, zoals een kilometerheffing of aantrekkelijk openbaar vervoer, staan de elektrische voertuigen straks nog altijd stil in Sterrebeek of Ternat.

CD&V zegt dat te beseffen en pleit al langer voor het mobiliteitsbudget, dat werknemers een vrij besteedbaar alternatief geeft voor de bedrijfswagen. ‘Maar het is nu al duidelijk dat het fenomeen van bedrijfswagens niet volledig zal verdwijnen, ondanks het mobiliteitsbudget’, zegt Bothuyne. ‘Via deze aanpak kan het aantal auto’s zonder uitstoot op de Vlaamse wegen wel in korte tijd stijgen.’