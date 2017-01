Manuel Valls: ‘Het gaat niet enkel over doen dromen’

Het televisiedebat van woensdagavond tussen de twee winnaars van de eerste ronde van de voorverkiezingen bij de Franse socialisten, Manuel Valls en Benoît Hamon, legde hun uiteenlopende visies bloot. Zo verschillen ze erg van mening over werk en het secularisme.

Het debat woensdagavond verliep beleefd en was redelijk technisch. De voormalige premier Valls en Benoît Hamon, die respectievelijk de rechter- en de linkervleugel van hun partij PS vertegenwoordigen, lieten persoonlijke aanvallen achterwege.

Foto: REUTERS

De 49-jarige Hamon, die door zijn verrassende eerste plaats in de eerste ronde geldt als de favoriet, zei dat links de oude orde achter zich moet laten. Dat samen met de oplossingen ‘die gisteren niet werkten en dat ook morgen niet zullen doen’.

De 54-jarige Valls, die eerder zei dat de keuze tussen hem en Hamon er een is tussen een ‘mogelijke overwinning’ en een ‘zekere nederlaag’, vroeg om geen illusies te creëren. ‘Het gaat niet enkel over doen dromen, je moet geloofwaardig zijn’, benadrukte hij.

Basisinkomen

Voorts herhaalde Valls zijn kritiek op het voorstel van zijn tegenstander om iedere Fransman een basisinkomen van 750 euro per maand te geven. Hij noemde het een ontmoedigende boodschap, en zei liever een samenleving gestoeld op arbeid te verdedigen.

‘Mijn voorstel verkoopt geen dromen, het verkoopt helemaal niets, het brengt rechtvaardigheid’, repliceerde Hamon, die wil anticiperen op het kleiner wordende arbeidsaanbod door de digitale revolutie.

Zijn voorstel kreeg woensdag de steun van een tiental Franse economen, waaronder de invloedrijke Thomas Piketty, die zeiden dat het universele basisinkomen ‘economisch geloofwaardig’ en ‘sociaal gedurfd’ zou kunnen zijn.

Foto: REUTERS

‘Secularisme geen zwaard maar een schild’

Waar Hamon tijdens het debat de bovenhand leek te hebben over economische kwesties, dreef Valls hem in het defensief wanneer het ging over de islam en het secularisme.

‘Het secularisme wordt gebruikt als een zwaard tegen onze islamitische landgenoten’, aldus Hamon. Hij zei dat een vrouw die er zelf voor kiest om een hoofddoek te dragen vrij is om dat te doen, en dat hij die vrijheid wil verzekeren. ‘Secularisme is geen zwaard maar een schild (...), het is een overtuiging’, antwoordde Valls, die zei geen enkel compromis te willen sluiten met de radicale islam.

Wie van de twee de presidentskandidaat wordt van de PS moet zondag blijken, in de beslissende tweede ronde van de voorverkiezingen. De winnaar neemt het in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen op 23 april op tegen Francois Fillon (rechts) en Marine Le Pen (extreemrechts).