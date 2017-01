Real Madrid ligt uit de beker na ware thriller

Real Madrid zal dit seizoen de treble niet winnen. Het bleef bij Celta de Vigo steken op een 2-2 gelijkspel. Doordat Celta de heenmatch won met 1-2 in Bernabeu, plaatst het zich voor de halve finales. Atletico Madrid plaatste zich eerder woensdagavond, ook na een 2-2 gelijkspel tegen Eibar. Atletico had de heenmatch al gewonnen met 3-0.

Celta, met Theo Bongonda 90 minuten tussen de lijnen, kwam op voorsprong door een eigen doelpunt van de ongelukkige Danilo. Wie anders dan Cristiano Ronaldo maakte gelijk in de tweede helft, goed voor de 1-1. In de slotfase leek Daniel Wass het duel namens Celta te beslissen. Lucas Vazquez maakte echter weer gelijk in de slotseconden voor Real, dat uiteindelijk één doelpunt te kort kwam voor een plek in de halve finales.

Gimenez kopte Atletico net na rust op een 0-1 voorsprong. Toch moest Atletico de overwinning nog uit handen geven toen Eibar na de rust via Sergi Enrich en Pedro Leon op voorsprong kwam. Juanfran zorgde vijf minuten voor tijd alsnog voor de gelijkmaker. Rode Duivel Yannick Carrasco viel in na 62 minuten bij de Rojiblancos.