MR blijft jagen op Mein Kampf

Als het van de Waalse liberalen afhangt, waarschuwen Belgische uitgaven van Mein Kampf dat het boek uw mentale gezondheid kan schaden.

Nadat een jaar geleden niemand wilde weten van het plan van MR om Mein Kampf van Adolf Hitler te verbieden, komen de Franstalige liberalen met een nieuw wetsvoorstel. Wie het boek wil publiceren in België zou er enkele bijlagen moeten aan toevoegen, waaronder een lijst van de misdaden van de menselijkheid ‘waartoe de stelselmatige tenuitvoerlegging van de in dit boek voorgestane leer heeft geleid’ en een kritische analyse door een ‘deskundigencomité’ dat de minister van Justitie moet aanstellen.

Wie dat niet doet, riskeert een gevangenisstraf tot een jaar en een geldboete tot 1.000 euro. ‘Mein Kampf is immers een polemisch propagandawerk dat, hoewel het kant noch wal raakt, ertoe kan bijdragen dat rassenhaat en xenofobie op de spits worden gedreven,’ zo stellen kamerlid Vincent Scourneau en zijn mede-indieners. Ze laten zich inspireren door de kritische teksteditie die in Duitsland is verschenen en die in Nederland en Frankrijk op til staan. Uitlatingen van racisme en negationisme zijn vandaag al strafbaar, maar die wetgeving staat de publicatie van Mein Kampf als zodanig niet in de weg. En dus moet er opgetreden worden, zo vindt MR.

‘Betutteling’

Ook nu vangt de partij van premier Charles Michel bot. ‘Het opleggen van een “waarschuwing aan de lezer” met een door de overheid bepaalde vaste inhoud lijkt in strijd te zijn met de vrijheid van drukpers,’ zo countert CD&V.

‘Het is niet aan de overheid om te bepalen hoe historische werken worden uitgegeven,’ zo vinden de Vlaamse liberalen van Open VLD. ‘Maar het spreekt voor zich dat een bijgaande tekst nuttig kan zijn voor de lezer om Mein Kampf in de juiste context te situeren.’

Dat laatste vindt N-VA zelfs twijfelachtig. ‘We zijn niet voor betutteling in de vorm van een extra begeleidend boek of interpretatieve passages zoals in Duitsland,’ zo valt te horen, ‘Wat we wèl belangrijk vinden is aandacht voor dit thema op school en daarbuiten, kortom het weerbaar maken van onze jeugd tegen totalitaire ideeën.’

Ook historicus Bruno De Wever (UGent) – die zelf is benaderd voor een kritische heruitgave van Mein Kampf – vindt het wetsvoorstel niet zinvol. ‘Ik ben in het algemeen geen voorstander van overheidscensuur. Ik zie echt niet in waarom je een uitzondering moet maken voor dit boek.’

Een kritische teksteditie staat trouwens niet op til in België, gegeven de Nederlandse en Franse projecten.