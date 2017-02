An Lemmens komt ongelukkig ten val met paard

De Vlaamse presentatrice An Lemmens is tijdens een ritje met een paard ongelukkig ten val gekomen. Dat laat ze weten via Instagram.

An Lemmens plaatste woensdagochtend een foto van haar benen op Instagram. Ze draagt een sportieve legging met roze kousen en één schoen. Haar rechtervoet is te gezwollen om in een schoen te passen. De blondine loopt tegenwoordig ook rond met een paar krukken. Wat er precies is gebeurd, legt ze uit in het bijschrift.

‘Heb je werkelijk hét liefste paard van de wereld, slaag je er alsnog in om eronder te belanden’, staat erbij geschreven. Uit de hashtags blijkt dat de valpartij een gevolg is van het gevaarlijk gladde weer van de voorbije dagen en dat ze een slippertje heeft gemaakt.