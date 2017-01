Vangheluwe in België voor confrontatie met vermeend slachtoffer: 'Ontkenning komt hard aan'

Roger Vangheluwe was vandaag opnieuw in ons land. De pedofiele ex-bisschop werd er geconfronteerd met een vermeend slachtoffer. 'Het is voor mijn cliënt heel erg dat Vangheluwe recht in zijn gezicht zegt dat hij hem niet kent', verklaarde advocaat Walter Van Steenbrugge aan VTM.

Roger Vangheluwe kwam vanochtend om 10.30 aan in Brussel, waar hij tot 14 uur geconfronteerd werd met een slachtoffer. Volgens de advocaat van het vermeend slachtoffer, Walter Van Steenbrugge, kaderde de confrontatie in een onderzoek dat vorig jaar door het federaal parket gesloten werd, maar waarin ondertussen bijkomend onderzoek gedaan werd. 'Ik denk dat we zeker niet aan het einde van het onderzoek zijn.'

Volgens Van Steenbrugge werkte Vangheluwe niet mee. 'Een confrontatie heeft als doel de waarheid te kennen. Mijn cliënt heeft die op heel overtuigende wijze gebracht, wat niet kan gezegd worden van de andere partij.'

'Het is heel erg voor mijn cliënt dat men recht in uw gezicht zegt: "Ik ken u niet"', aldus Van Steenbrugge nog. 'Voor de betrokkene is dit dubbel erg: er is de schade van het misbruik en nu de ontkenning. Dat komt zeer hard aan.'

Joris Van Cauter, de advocaat van Roger Vangheluwe, noemt het slachtoffer als een fantast. 'Die man is op een golf van beschuldigingen gesprongen om in de belangstelling te komen', zegt hij aan de VRT.

Vangheluwe, diende in 2010 zijn ontslag in als bisschop van Brugge en bekende dat hij zich schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik van een minderjarig neefje. Drie mensen dienden daarop een klacht in tegen hem, en het parket van Brugge startte een strafrechterlijk onderzoek. Alle feiten bleken echter verjaard. Sindsdien leeft Vangheluwe teruggetrokken, eerst in de abdij van Westvleteren en later in Frankrijk.