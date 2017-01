Schaatsen, wanneer en waar mag het?

Wanneer het enkele dagen goed vriest, halen de liefhebbers graag de schaatsen van onder het stof. Maar wanneer is het veilig om op natuurijs te gaan schaatsen en vooral, waar kan je terecht?

Het ijs betreden in natuurgebieden is in principe verboden. Toch lijst Natuur en Bos op waar schaatsen wel mogelijk is. Het zijn de burgemeesters die beslissen, in samenspraak met de brandweer, of het ijs veilig is om te betreden.

Om veilig te kunnen schaatsen, moet het ijs minimum 10 cm dik zijn. Dagelijks wordt de dikte van het ijs meermaals gemeten door de ijsmeesters. Op onderstaande kaart staan er potentiële schaatsvijvers. Altijd even checken bij Natuur en Bos of het effectief veilig is om te schaatsen! Op hun website verschijnt een groen bolletje naast de schaatsvijver wanneer het veilig is om het ijs te betreden.

