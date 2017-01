'Ik ben nu waar ik ben'

De smartphone heeft in 2016 de plaats van de televisie overgenomen als het belangrijkste scherm in ons leven, blijkt uit de resultaten van de Digimeter. Hendrik Willemyns (45) van de band Arsenal en De Mol-deelneemster Hanne Vanhaesebrouck (26) getuigen over hun leven zonder smartphone. ‘Het is te vergelijken met een sigaret.’

Voor 34,6 procent van de Vlamingen is de smartphone het scherm dat hij of zij het minst kan missen. De televisie is dat nog maar voor 28,7 procent. Dat blijkt uit de Digimeter, de jaarlijkse ondervraging van Vlamingen over hun mediagebruik. Alleen bij zestigplussers primeert de televisie nog.

We gebruiken de smartphone ook voor steeds meer dingen. Bijvoorbeeld om onze bankzaken te regelen (één op de drie Vlamingen doet aan mobiel bankieren via smartphone) of nieuws te lezen (41,1%, vergeleken met 29,3% een jaar eerder). De smartphone stak in 2016 zowel de computer als de gedrukte krant voorbij als bron van nieuws voor de Vlaming, hij rukt op naar de derde plaats – weliswaar nog op respectvolle afstand van radio en televisie.

‘Een verademing’

Meer en meer Vlamingen kiezen er echter ook voor om de smartphone vaarwel te zeggen. ‘Een smartphone zuigt al je aandacht op’, vindt Hendrik Willemyns. De muzikant van Arsenal zwoer het kleinood in mei 2015 af.

‘Het was een verademing’, aldus Willemyns. ‘Alleen het begin was onwennig, als je ergens zit te wachten en je denkt: wat kan ik doen? Maar eigenlijk doet het deugd dat je niet steeds hoeft te weten wat er gebeurt. Als je je hersenen continu prikkelt, kan de interne processor zijn werk niet doen. Het brein moet kunnen dwalen.’

Veel van Willemyns’ vrienden worstelen met hetzelfde probleem, maar kiezen ervoor hun smartphonegebruik te minderen. ‘Maar het is zoals met roken: er zijn er maar heel weinig die het karakter hebben om het alleen maar op feestjes te doen.’

‘Uiteindelijk mis je niets’

‘Mijn moeder zei een keer dat ik er nooit meer echt aanwezig was’, legt Hanne Vanhaesebrouck, organisator van verjaardagsfeestjes en bekend van haar deelname aan tv-programma De Mol, uit waarom zij het sinds een week zonder smartphone probeert. ‘Ik begon last te krijgen van mijn ogen en sliep slecht.’

Ook bij Vanhaesebrouck was vooral het begin moeilijk. ‘Van honderd berichten per dag viel ik terug op nul. Ik keek zelfs geregeld op mijn ouderwetse telefoon om te zien of er toch niks was. Gek, want uiteindelijk mis je niets.’ In drie WhatsApp-groepen heb ik afscheid ­genomen, zonder veel uitleg. Gewoon: ik ben weg, maar je kunt me nog altijd bellen en sturen. En dat doen ze ook.’

‘Als er een afspraak gemaakt wordt, krijg ik nu een sms’; vertelt ze. ‘Maar die hele stroom aan berichten die aan de afspraak voorafgaat, daar ben ik van af. Ik slaap weer beter. Ik ben veel aandachtiger nu, ik ben waar ik ben. En nee, ik zit niet meer of vaker achter mijn pc. Ik ga wel vaker joggen of bij iemand op bezoek.’