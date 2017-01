Medewerker National Garden Tokio laat buitenlanders twee jaar lang gratis binnen

Een medewerker van de National Garden in het Japanse Tokio is gestraft nadat hij bekende duizenden buitenlanders gratis toegang gegeven te hebben tot de bezienswaardigheid. De man was naar eigen zeggen bang van toeristen.

Een 71-jarige deeltijdse ticketverkoper aan de Shinjuku Gyoen National Garden werd in december door een collega betrapt toen hij enkele buitenlandse bezoekers gratis toegang gaf.

De National Garden is een bekende bezienswaardigheid in het centrum van Tokyo. Bezoekers betalen maar 200 yen, zo’n 1,6 euro, om in het 58 hectare grote park te ontsnappen aan de drukte van de Japanse hoofdstad.

Toch liet de medewerker duizenden buitenlandse toeristen die niet meteen aanstalten maakten om te betalen, gratis binnen. Daarbij gaf hij betalende tickets in op de ticketmachine, om ze later weer te annuleren. Sinds april 2014 werden op de machine die hij maar ook andere medewerkers gebruikten in totaal - inclusief legitieme annulaties - 160.000 tickets geannuleerd.

Geen talenkennis

Toen de zeventiger geconfronteerd werd met de ontdekking, verklaarde hij dat hij geen vreemde talen kende. Bovendien zou hij getraumatiseerd zijn sinds hij ooit problemen had met een buitenlandse bezoeker.

Het Japanse ministerie van Leefmilieu, verantwoordelijk voor het park, legde de medewerker een boete op van 10 procent op zijn maandloon. De man gaf echter dezelfde dag nog zelf zijn ontslag, en bood aan om de helft van zijn pensioenbonus van 300.000 yen (ongeveer 2.456 euro) terug te schenken.